Совет Евросоюза официально продлил санкции против РФ на полгода: 38 компаний и 149 человек, включая друзей Путина, попали под удар

06.09.2017 14:50

Комитет постоянных представителей стран-членов при Совете Европейского Союза продлил санкции против компаний и физических лиц РФ, включая ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина, сообщает dialog.ua.

В среду, 6 сентября, ЕС продолжил персональные санкции против российских и крымских чиновников, а также членов террористических организаций в ОРДЛО. Данное решение было принято Комитетом постоянных представителей стран-членов при Совете Европейского Союза.

Ограничительные меры продлены на последующие шесть месяцев. Известно, что санкции против 149 человек и 38 учреждений включают визовые запреты и блокировки активов на территории ЕС.

По словам официального представителя Совета ЕС, в санкционный список включили еще одну компанию, которая обслуживает порт во временно оккупированном Крыму.