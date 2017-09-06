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В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения

06.09.2017 18:10
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В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения

В России в Забайкальском крае военный поезд сошел с рельсов: источники российских СМИ сообщают, что с железнодорожного полотна опрокинулись 14 вагонов, 11 из них были платформенными с военной техникой, передает dialog.ua.

Журналисты отмечают, что о пострадавших в результате происшествия пока не сообщается. На место ЧП уже перебросили аварийные бригады в составе 250 работников аварийно-спасательных служб и 35 единиц техники.

СМИ сообщают, что причина трагедии также не установлена. При этом в соцсети очевидцы опубликовали первые фотографии - военный эшелон с перевернутой бронетехникой лежит у края железнодорожного полотна.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Забайкалье, крушение, бронетехника, эшелон
 
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