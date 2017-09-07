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На Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка: Земле не поздоровится
На Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен, сообщили астрономы, передает УНИАН со ссылкой на источник.
"События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, как правило, на стадии пика солнечной активности. Как сложилось так, что вспышка такого уровня произошла сейчас, на фоне солнечного минимума, еще предстоит разобраться ученым", - рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.
Сегодняшняя вспышка принадлежит к последнему классу, Х, и ей был присвоен балл Х9.3, что делает ее одной из пяти самых мощных взрывов на поверхности Солнца, произошедших за все время наблюдений за подобными событиями.
По словам ученых, она произошла в той точке, которая "смотрит" на Землю, и поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным. Пока ее последствия для жизни на Земле, космонавтов и спутников на орбите предсказать невозможно, об этом мы узнаем лишь через несколько дней.
Как отмечают специалисты лаборатории, текущий уровень солнечной активности вышел за пределы десятибалльной шкалы, достигнув отметки в 10.3, и сейчас находится в так называемой "черной" области.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, солнце, Солнечная система, вспышка на Солнце
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