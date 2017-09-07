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Политолог назвал самые «уязвимые места» Путина
Государственный деятель мечтающий о собственном политическом бессмертии создает себе так называемые «крестражы»
Такое мнение высказал обозреватель Павел Казарин, передает Крым.Реалии.
По мнению Казарина, пока эти «предметы» неповрежденны – они дарят антигерою бессмертие. Но и их можно уничтожить.
Политолог уверен, что у главы Кремля Владимира Путина есть несколько таких «крестражей». Первым стала победа над сепаратизмом в Чечне.
«Вторая чеченская война стала фактической предвыборной кампанией – на фоне отсутствующей номинальной. Борьба с центробежными – именно она стала легитимацией первого президентского срока Путина. Главным ответом на вопрос «почему он», –констатирует Каразин.
Вторым событием, которое хранит режим Путина, по словам эксперта, стал рост благосостояния. Впервые за десятилетия россияне стали потреблять все то, что до этого видели только по телевизору. Именно таким образом президент РФ построил легитимность своего второго срока.
«Его третьим «крестражем» могла стать Олимпиада. Собственноручно проведенная и выигранная. Россия председательствовала в G8 и продавала нефть по 110 долларов. Создавала Таможенный союз и приручала европейский бизнес. Но все это показалось Кремлю недостаточным. На роль нового «крестража» был назначен Крым», – подчеркнул обозреватель.
Поэтому Каразина пришел к выводу, что каждый из трех так называемых «крестражей» Путина – залог его выживания. И только разрушение каждого из них грозит гибелью их создателя.
«И поэтому Кремль не рискует осадить Рамзана Кадырова, который публично критикует Москву за ее позицию в отношении Мьянмы. Бросает в тюрьмы тех, кто называет Крым Украиной. Продолжает на прямых линиях объяснять низкие зарплаты перегибами на местах. Потому что в каждом из этих трех случаев есть риск разрушить те же точки легитимности, которые сделали Владимира Путина тем, кем он есть», – анализирует эксперт.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Путин, Чечня
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