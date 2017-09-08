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Частная разведка США: Путин в опасности, в Кремле появился серьезный соперник
Учитывая ряд политических побед, многочисленные связи с олигархами и в ФСБ, а также стремительное расширение влияния "Роснефти", главу компании Игоря Сечина можно назвать вторым по величине человеком в России после президента Владимира Путина.
Об этом идет речь в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".
Аналитики отмечают, что Путин ощущает все большую угрозу со стороны различных групп в России. В то же время ради удовлетворения своих амбиций Сечин становится одним из главных двигателей, стоящих за этими группами.
По мнению экспертов, олигарх с его союзниками и широким влиянием может оказаться слишком сильным для Путина соперником, а его падение может угрожать стабильности России в целом.
Анализируя сообщения российских СМИ, разведка США отмечает, что Путин создает вокруг себя круг из влиятельных сторонников. Среди таких называются глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Ростеха Сергей Чемезов, помощник президента Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, финансист Юрий Ковальчук и другие. Аналитики предполагают, что Путин может укрепить ослабевающий "Газпром", поставив во главе него политически сильного Медведева. Не стоит забывать и о том, что Путин развивает Национальную гвардию, которая подчиняется только ему и может стать противовесом ФСБ.
"В целом, Сечин и "Роснефть" – это часть более крупной борьбы за власть внутри Кремля. Россия все более и более нестабильна, и поэтому Путину все чаще угрожает опасность оказаться лицом к лицу с реальным политическим противником, который может угрожать его правлению", - говорится в отчете.
В связи с этим аналитики не исключают, что распространение влияния Сечина и противостояния между "Газпромом" и "Роснефтью" могут стать предвестниками политических угроз для Путина.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, опасность
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