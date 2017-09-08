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Китай заявил о невероятном "космическом плане"
Китай замахнулся воспроизвести "воинственную планету" на Земле
КНР хочет создать копию Марса на Тибетском нагорье. Амбициозный проект обойдется республике в более 60 миллионов долларов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Имитированную станцию Марс" площадью 95 тысяч кв. км смоделируют в провинции Цинхай, что в Хайс-Монголо-Тибетском автономном округе.
До "воинственной планеты" на территории Китая из международного аэропорта Пекина можно будет долететь всего за 7 часов, отмечают авторы публикации.
Эта станция будет многофункциональной: "одну часть высокогорного лагеря в гиперзасушливой местности будут использовать для тренировок китайских тайконавтов (космонавтов – "24"). Другая часть будет предназначена для туристов, жаждущих испытать жизнь на Марсе. Посетителей будут размещать в "модулях", имитирующие внеземные жилища", – объясняет издание.
Кроме этого, на территории смоделированной базы появится парк аттракционов марсианской тематике.
Теги: Донбасс, Китай, Тибет, Марс
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