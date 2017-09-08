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Над Землею нависла смертельна загроза: може статися вибух
До Землі рухається хмара, яка утворилася в результаті потужного спалаху на Сонці
У напрямку Землі рухається величезна хмара радіоактивних частинок, яке утворилася в результаті найпотужнішої за останні 12 років спалаху на Сонці. Про це повідомляє Paperus.
Після спалаху на Сонці виникло нагріте речовина, яке є розірваної частиною атмосфери зірки. В результаті спалаху і виникла хмара.
Крім того відомо, що хмара стрімко рухається в напрямку Землі, його швидкість при цьому становить 1000 кілометрів на годину. На думку вчених, якщо хмара зможе досягти Землі, то станеться величезний вибух.
Нагадаємо, на краю Сонячної системи є зірки, які становлять небезпеку для Землі.
А нещодавно відкрита екзопланета, яка знаходиться в 650 світлових роках від Землі в сузір’ї Лебедя, не схожа на інші відомі.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, солнце, взрыв, Земля
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