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"Новая волна 2017": программа и порядок выступления участников
Конкурс "Новая волна" в 2017 году проходит в Сочи с 8 по 14 сентября
Среди конкурсантов "Новой волны 2017" также есть представитель от Украины – певец ISAAC. Узнай, под какими номерами выступит украинский исполнитель во время трех конкурсных дней.
Сама "Новая волна" начнется с гала-концерта. Специальным гостем вечера станет американская певица LP.
9 сентября: День кино, 1-й конкурсный день, программа "Мировой хит".
Порядок выступления:
- Pahmp (Швеция)
- Сюзанна Мелконян (Армения)
- Люся Чеботина (Россия)
- Сардор Милано (Узбекистан)
- Катя Рише (Румыния)
- Саша Санта (Россия)
- DoReDoS (Молдова)
- ISAAC (Украина)
- Василий Уриевский (Россия)
- Нана Хатл (Россия)
- Рустем Жугунусов (Казахстан)
- Эрна Мир (Армения)
- Стас Море (Россия)
- Lilu (Вьетнам)
10 сентября: Концерт членов жюри, 2-й конкурсный день, программа "Хит страны".
Порядок выступления:
- Василий Уриевский (Россия)
- Pahmp (Швеция)
- Сюзанна Мелконян (Армения)
- Катя Рише (Румыния)
- Нана Хатл (Россия)
- Саша Санта (Россия)
- Сардор Милано (Узбекистан)
- Стас Море (Россия)
- Люся Чеботина (Россия)
- ISAAC (Украина)
- Lilu (Вьетнам)
- Эрна Мир (Армения)
- Рустем Жугунусов (Казахстан)
- DoReDoS (Молдова)
11 сентября: Гала концерт, выступают звезды "Новой Волны".
12 сентября: Трибьют Филиппа Киркророва посвященный юбилею 50 лет.
13 сентября: День премьер конкурса, 3-й конкурсный день. программа "Авторская песня".
Порядок выступления:
- Василий Уриевский (Россия)
- Стас Море (Россия)
- Рустем Жугунусов (Казахстан)
- Pahmp (Швеция)
- Люся Чеботина (Россия)
- Сюзанна Мелконян (Армения)
- Нана Хатл (Россия)
- Катя Рише (Румыния)
- DoReDoS (Молдова)
- Lilu (Вьетнам)
- Саша Санта (Россия)
- Эрна Мир (Армения)
- ISAAC (Украина)
- Сардор Милано (Узбекистан)
14 сентября: Гала-концерт посвященный закрытию.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, конкурс, Новая волна
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