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Съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются

08.09.2017 22:49
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Съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются

Уилл Смит будет занят на съемках нового "Аладдина" 

Поклонники DCEU не увидят команду суперзлодеев, оказавшихся спасителями мира, еще очень долго – по новой информации Variety, работа над продолжением "Отряда самоубийц" откладывается из-за занятости Уилла Смита.

По данным Variety, производство "Отряда самоубийц 2" начнется не раньше осени 2018 года из-за того, что в ближайшие несколько месяцев Уилл Смит будет занят на съемках нового "Аладдина" Гая Ричи – актеру, напомним, в фильме досталась роль Джинна.

"Отряд самоубийц" не появится в кинотеатрах вплоть до осени 2019 – поскольку на производство крупнобюджетных блокбастеров студиям требуется обычно порядка года. 

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, фильм, Уилл Смит
 
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