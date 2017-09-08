Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди

08.09.2017 20:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин є власником ряду рахунків за кордоном, на яких зберігаються мільярди доларів

За даними банківських аналітиків з Південної Кореї, гроші знаходяться в Швейцарії, Гонконгу і декількох країнах Близького Сходу.

Також повідомляється, що рахунки лідера КНДР оформлені на неіснуючих осіб, а кошти з них направляються на приватні витрати сім’ї Кимов і в якості заохочення високопоставленим чиновникам. Крім того, джерела стверджують, що гроші з цих рахунків Кім Чен Ин фінансує в ядерні розробки.

У зв’язку з цим США мають намір вжити заходів щодо заморожування рахунків лідера КНДР.

Відзначимо, що ціни на золото досягли максимальних значень майже за рік через те що фінансовий світ стурбований тим, що КНДР може знову запустити ракету, після шостого і найпотужнішого ядерного випробування в своїй історії.

Джерело: https://politeka.net с ссылкой на  asahi.com



Теги: Донбасс, деньги, Ким Чен Ын, КНДР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх