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Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин є власником ряду рахунків за кордоном, на яких зберігаються мільярди доларів
За даними банківських аналітиків з Південної Кореї, гроші знаходяться в Швейцарії, Гонконгу і декількох країнах Близького Сходу.
Також повідомляється, що рахунки лідера КНДР оформлені на неіснуючих осіб, а кошти з них направляються на приватні витрати сім’ї Кимов і в якості заохочення високопоставленим чиновникам. Крім того, джерела стверджують, що гроші з цих рахунків Кім Чен Ин фінансує в ядерні розробки.
У зв’язку з цим США мають намір вжити заходів щодо заморожування рахунків лідера КНДР.
Відзначимо, що ціни на золото досягли максимальних значень майже за рік через те що фінансовий світ стурбований тим, що КНДР може знову запустити ракету, після шостого і найпотужнішого ядерного випробування в своїй історії.
Джерело: https://politeka.net с ссылкой на asahi.com
Теги: Донбасс, деньги, Ким Чен Ын, КНДР
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