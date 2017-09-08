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Сын Трампа раскрыл цель встречи с российским адвокатом
Старшего сына президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего, допросили в Сенате США в так называемой «русской делу»
В частности, сын главы Белого дома рассказал в четверг, 7 сентября, комитета Сената по вопросам правосудия о своей встрече с российской адвокатом Натальей Весельницькою во время предвыборной кампании 2016 года.
Вподготовленном еще до проведения заседания письменном объяснении сына президента США, которое располагает американское издание The New York Times, подробно рассказывается об этой встрече.
В частности, Трамп-младший заверил, что пошел на встречу с россиянкой только потому, что его интересовало, какую компрометирующую информацию и имеет о Хиллари Клинтон — конкурентку его отца в борьбе за кресло президента.
В частности, он хотел услышать, информацией о «харакетер, квалификацию или соответствие» Клинтон посту президента США обладает адвокат. Однако встреча, по его словам, оказалась безрезультатной, никаких договоренностей ним достигнуто не было.
Напомним, Дональд Трамп-младший признался, что после избрания отца кандидатом от Республиканской партии, он встретился с русским юристом, надеясь получить информацию, которая помогла бы в предвыборной кампании. На этой встрече также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и бывший глава избирательной кампании Пол Манафорт.
Впоследствии сын Трампа опубликовал серию электронных писем, из которых следует, что он согласился на встречу с юристом, которая, вероятно, была связана с Кремлем и обладала каким-то компроматом на Хиллари Клинтон.
По словам Трампа-младшего, отец не знал о его встрече с Весельницкой.
Группа американских юристов подала в Федеральную избирательную комиссию жалобу на Дональда Трампа-младшего, Джареда Кушнера и Пола Манафорта по причине их встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на The New York Times.
Теги: Россия, Донбасс, адвокат, Дональд Трамп
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