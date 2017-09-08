Ученые обнаружили древний город, уничтоженный наводнением (ВИДЕО)

08.09.2017 22:34

Появилось впечатляющее видео.



По многим городам древности прогуляться можно лишь с аквалангом. Руины затонувших городов археологи находят реже, чем города, скрытые под землёй. Вот почему очередное открытие стало таким ценным, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.



Итальянские и тунисские учёные обнаружили огромное количество руин под водой неподалёку от города Набеля на северо-востоке Туниса. Исследования показали, что это останки города под названием Неаполис, который был почти полностью смыт с лица земли цунами 1700 лет назад.



На дне Средиземного моря специалисты увидели улицы, памятники и около сотни каменных ванн, которые использовались для производства продукта под названием гарум. Это рыбный соус, который был весьма популярен в Древнем Риме и древней Греции.



Исследователи полагают, что производство и экспорт гарума были важным экономическим фактором развития Неаполиса.



Команда отмечает, что исследования в этом регионе велись с 2010 года, но лишь сейчас благоприятные погодные условия позволили найти древний город.



"Это открытие позволило нам с уверенностью утверждать, что Неаполис был важным центром производства гарума и солёной рыбы, возможно, крупнейшим во всей римской цивилизации. Вероятно, знатные люди Неаполиса были обязаны своим богатством именно гаруму", — рассказывает руководитель исследовательской группы Мунир Фантар (Mounir Fantar).



Площадь руин, оставшихся от Неаполиса, составляет 20 гектаров.



Этот город был основан в пятом веке до нашей эры; в переводе с греческого название означает "новый город". Он несколько раз переходил во владения то одних, то других государств в ходе войн. Неаполис считался важным городом североафриканского региона, поскольку имел прямой выход к морю.

Письменных записей о Неаполисе, сделанных римскими историками, очень мало, вероятно, потому что город не всегда оставался в подчинении Империи (а во время Третьей Пунической войны в 149-146 годах до нашей эры и вовсе занял сторону карфагенян). Поэтому археологи надеются, что руины больше расскажут им о городе.



По данным исследователей, 21 июля 365 года нашей эры вблизи Неаполиса произошло землетрясение, вызвавшее цунами. Подробно это стихийное бедствие описал древнеримский историк Аммиан Марцеллин. Учёные полагают, что отголоски этой природной катастрофы также докатились до египетской Александрии, Сицилии, Греции тоже досталось, в особенности острову Крит.







Воссоздать картину бедствия довольно сложно, однако сохранившееся записи того времени позволяют предположить следующее: землетрясение, вероятно, состояло из двух толчков. Самый мощный из них был магнитудой 8 баллов и "сдвинул" Крит на десять метров.

