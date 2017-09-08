В Испании быстро разобрались с каталонским «референдумом»

08.09.2017 13:58

В четверг, 7 сентября, Конституционный суд Испании провел чрезвычайное заседание, на котором приостановил действия законопроекта о проведении референдума о независимости Каталонии.

Также приостановлено действие и актов о созыве референдума 1 октября, а также о созыве избирательного органа, передает НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, 7 сентября парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил проведение референдума о независимости, несмотря на протест официального Мадрида.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон позже подписал принятый парламент законопроект, согласно которому будет проведен референдум о независимости автономного округа от Испании.

Источник: http://from-ua.com