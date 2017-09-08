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В Китае зафиксировали повышение уровня радиации от водородной бомбы КНДР
КНДР в воскресенье, 3 сентября, заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР.
Китайские специалисты зафиксировали повышение уровня радиации в районах, близких к месту проведения КНДР испытаний предполагаемой водородной бомбы. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Мониторинговые станции зарегистрировали тенденцию к повышению уровня радиации в Чанбай-Корейском автономном уезде, граничащем с Северной Кореей регионе КНР. В период с 3 по 5 сентября (с воскресенья по вторник) уровень радиации увеличивался. Во время испытаний он составлял 108,6 наногрея. Максимальное значение достигнуто утром 6 сентября, к западу от взрыва уровень радиации вырос до 110,7 наногрея с пиком в 112,5 наногрея.
Между тем эксперты полагают, что пока рано делать выводы о связи между испытаниями предполагаемого термоядерного оружия и повышением уровня радиации. Колебание естественного фона в пределах 20 наногрей допустимо и может объясняться естественными причинами.
Ранее китайские специалисты высказали озабоченность возможным обрушением горы Мантапсан, в недрах которой КНДР провела, по их мнению, все шесть своих ядерных испытаний. Позднее на сайте 38 North, специализирующемся на анализе ситуации в КНДР, появились снимки оползней горы, которые не подтвердили опасений экспертов из КНР.
КНДР в воскресенье, 3 сентября, заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные в среду, 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.
Теги: Донбасс, Китай, бомба, радиация, КНДР
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