Жириновський ударив Поклонську нижче пояса

08.09.2017 08:20

Між екс-прокурором Криму, а нині депутатом Держдуми РФ Наталією Поклонською та скандально відомими лідером Ліберально-демократичної партії Росії Володимиром Жириновським розгорівся скандал після того, останній назвав "няш-мяш" сексуально невдоволеною.

Про це він заявив під час розмови на радіо "Ехо Москви".

Коли ведучі його запитали, що відбувається з Поклонською, маючи на увазі її маніакальну одержимість фільмом "Матильда", він відповів: скрізь, де є якісь дії, - в мистецтві, в політиці, в творчості - скрізь є сексуальна незадоволеність".

"Все. Ось працює кріпак. Ось він працював - там нічого не треба. Або робочий, слюсар стоїть біля верстата. Шахтар. Там не може бути іншої орієнтації: рубай вугіллячко і рубай вугіллячко...", - висловився Жириновський у властивій йому манері.

На запитання, чи засуджує він скандальну стрічку та режисера Олексія Учителя, політик заявив: "Я б сказав: "Громадяни, припиніть обговорювати фільм: показувати - не показувати, знімати - не знімати. У нас повна свобода творчості, і я забороняю всім обговорювати долю режисера Учителя і показу. Покажемо всюди, і будуть стояти в черзі, тому що ви самі підігріли інтерес до цього фільму". Усе! На наступний день усе б припинилося".

У свою чергу Поклонська не залишилася у боргу на такі випади лідера ЛДПР і наголосила, що Жириновський "не вгадав".

"Краще подумайте, чи всім задоволені ви, дозволяючи собі скочуватися до обговорення своїх колег, використовуючи такі вирази "нижче пояса", - порадила вона опонентові.

Источник: http://from-ua.com