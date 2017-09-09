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Назван соперник Путина, который реально угрожает его власти

09.09.2017 20:30
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Назван соперник Путина, который реально угрожает его власти

Учитывая ряд политических побед, многочисленные связи с олигархами и в ФСБ, а также стремительное расширение влияния "Роснефти", главу компании Игоря Сечина можно назвать вторым по величине человеком в России после президента Владимира Путина.

Об этом идет речь в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Аналитики отмечают, что Путин ощущает все большую угрозу со стороны различных групп в России. В то же время ради удовлетворения своих амбиций Сечин становится одним из главных двигателей, стоящих за этими группами.

По мнению экспертов, олигарх с его союзниками и широким влиянием может оказаться слишком сильным для Путина соперником, а его падение может угрожать стабильности России в целом.

-В целом, Сечин и "Роснефть" – это часть более крупной борьбы за власть внутри Кремля. Россия все более и более нестабильна, и поэтому Путину все чаще угрожает опасность оказаться лицом к лицу с реальным политическим противником, который может угрожать его правлению, - говорится в отчете.

Источник: socportal.info



Теги: Россия, Донбасс, Путин, власть
 
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