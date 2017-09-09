Реформа образования, повышение "минималки" и ураганы в США: итоги недели в цифрах и событиях

09.09.2017 07:49

Общество

212 274 украинских военных получили на сегодняшний день статус участника боевых действий, сообщили в Минобороны. Всего с начала проведения АТО знаками отличия Министерства обороны награждены 43 тыс. человек, 27 тыс. получили государственные награды.

4 тыс. грн - такой размер минимальной зарплаты закладывается в проект госбюджета-2018, утверждают в парламентской фракции "Блок Петра Порошенко". К тому же в Кабмине обещают повысить базовую среднюю заработную плату до 3764 грн. Этот показатель используется для расчета пенсий, его ростом предлагают компенсировать снижение расчетного коэффициента с 1,35 до 1,00.

Вырос на 29% украинский рынок новых легковых автомобилей по итогам января-августа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 49 047 ед., сообщила группа AUTO-Consulting. По итогам января-июля рынок вырос на 32% , а января-июня – на 35%. Динамика стабильно снижается по мере роста продаж в абсолютном выражении.

Еще 6,5 млн евро выделит федеральное правительство Германии на гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста в Украине, сообщило посольство ФРГ.Таким образом, совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до 14,5 млн евро.

11,61 млрд долларов в течение 25 лет выделил Всемирный банк на финансирование проектов в Украине, сообщил Минфин. Средства были направлены на институциональное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирования государственного бюджета.

3 млрд долларов составляет на сегодняшний день сумма валютных кредитов, не погашенных населением и находящихся на балансе банков, сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

193,7 млн долларов составила чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением через банковскую систему в августе. По данным НБУ, с начала года украинцы продали банкам на $1,995 млрд больше валюты, чем купили.

Выше на 26,6% в Украине в первом полугодии была среднемесячная заработная плата мужчин, чем женщин – сообщил Госстат. Среднемесячная зарплата штатного работника – мужчины составила 7779 грн, тогда как женщины – 6243 грн.

Увеличили в 10 раз ОСМД и в августе по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем привлеченных кредитных средств на утепление многоквартирных домов – до рекордной суммы в 32 млн грн, сообщили в Госэнергоэффективности.

5 сентября Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе, устанавливает ежегодное бюджетное ассигнование на образование 7% ВВП и поэтапное повышение оклада педагогического работника до трех минимальных заработных плат до 2023 года.

16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности решением министра обороны по факту поставок в воинские части некачественных продуктов питания.

4,2 млрд грн в июле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги, что составило 124,1% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Харьковской, Киевской и Черниговской областях (161,9%, 157,4% и 151,8% соответственно), а самый низкий – в Тернопольской, Черновицкой и Кировоградской областях (84,5%, 85,5% и 93% соответственно).

Около 5 тыс. человек принято в этом году на обучение в военные учебные учреждения Министерства обороны. Среди поступивших около 1 тыс. – участники АТО.

На 112 млн долларов купили книг украинцы в 2016 году, в сравнении с 2015 годом увеличение произошло на 2-2,5 млн долларов, сообщил президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.

Снизилось на 20% в период с 2010 по 2017 год количество курильщиков в Украине, сообщил Минздрав. На сегодня ежедневными курильщиками остаются 35,9% мужчин и 7,0% женщин.

Экономика

27 млрд грн составил в январе-июле профицит государственного бюджета благодаря апрельскому профициту спецфонда в 30,52 млрд грн, причиной которого стала спецконфискация, сообщил Минфинан. За январь-июль прошлого года дефицит госбюджета составил 49,94 млрд грн.

В 1,9 раза меньше в годовом выражении оказался объем иностранных капитальных инвестиций в Украину в январе-июне – 2 млрд 344 млн грн, сообщил Госстат. При этом инвестиции из госбюджета выросли в 3 раза – до 2 млрд 639 млн грн, из местных бюджетов – выросли в 2,1 раза, до 7 млрд 854 млн грн. Объем средств населения на строительство жилья увеличился на 15,2% и составил 13 млрд 854 млн грн.

505,4 млн долларов - на такую сумму Министерство финансов 1 сентября погасило четвертый купон по еврооблигациям, выпущенным в рамках долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр). Сумма первого купонного платежа составила 473,313 млн долларов, второго и третьего – 505,429 млн долларов.

Нынешняя шестая программа сотрудничества Украины с МВФ должна быть планово завершена и стать последней, считает министр финансов Александр Данилюк. В период с 1994 по 2013 годы Украина начинала пять программ с МВФ, но ни одна из них не была доведена до конца.

394,91 млрд грн составили доходы госбюджета в первом полугодии, по данным Счетной палаты. Это составляет 53,3% годового плана и на 48,7% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом в палате отметили, что более высокий уровень выполнения плана доходов обусловлен, в частности, зачислением в специальный фонд конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

8,82 млрд кубометров составил транзит российского газа через газотранспортную систему Украины в августе – это рекордный показатель за несколько последних лет. Причина – высокий спрос на газ в Европе и ремонты на газопроводе Ямал — Европа. По итогам года транзит может приблизиться к 100 млрд кубометров, максимуму с 2011 года. Если спрос на российский газ в Европе удержится на этом уровне в ближайшие годы, "Газпрому" придется пойти на переговоры с "Нафтогазом Украины" о новом транзитном контракте: альтернативные газопроводы NordStream 2 и "Турецкий поток" не смогут полностью заменить украинский маршрут.

929,25 млн грн дивидендов и части чистой прибыли перечислили в 2017 году в бюджет предприятия, в которых есть корпоративные права государства, сообщил Фонд государственного имущества

Возможность снижения ренты на газ до 12% поручил Министерству финансов просчитать премьер-министр Владимир Гройсман. Ренту предлагается сделать единой, сейчас она для новых месторождений составляет 29% для частных компаний и 50% для государственной компании "Укргазвыдобування". Снижение ренты позволит предприятиям больше средств направлять на разведку и бурение, что должно привести к росту добычи газа.

Выросли на 29% в январе-августе в годовом выражении доходы местных бюджетов – до 124 млрд грн. Доходы этих бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом – до 144 млрд грн.

742 автотранспортных средства было произведенов августе на украинских заводах, что на 116% больше результата августа прошлого года и на 45% больше показателя июля 2017 года.Об этом сообщила ассоциация Укравтопром .В общем объеме большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 642 ед.

Мир

От 150 до 180 млрд долларов потребуется американскому штату Техас для ликвидации последствий урагана "Харви" – объявил губернатор штата. Таким образом, "Харви" является самым разрушительным стихийным бедствием в США. Ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году, обошелся экономике США в $125 млрд.

200 трлн долларов - такова сейчас общая стоимость всех объектов недвижимости в мире, по данным британской компании Savills.84% общей стоимости приходится на жилье, а остальную часть составляет коммерческая недвижимость.Более 70% всей недвижимости в мире в стоимостном выражении ($141,5 трлн) расположено в десяти странах: Китае, США, Японии, Великобритании, Индии, Германии, Франции, Бразилии, Италии и России.

43 ICO-платформы т.е. платформы для первичного размещения криптовалюты, было в Китае по состоянию на 18 июля. В общей сложности в стране было проведено 65 ICO, в рамках которых было привлечено 2,6 трлн юаней (398 млн долларов). Однако 4 сентября Народный банк Китая признал незаконным ICO и потребовал немедленного прекращения всех подобных операций. Организациям и частным лицам, ранее проводившим ICO, предписано вернуть инвесторам все привлеченные средства.

Повысилась на 14% добыча угля в США в первом квартале в годовом выражении, до 197 млн т. Но она упала на треть с 2008 по 2016 год, с 1,2 млрд т в год до 800 млн т. В первом полугодии этого года доля угля в производстве электроэнергии в Штатах повысилась до 30,3% с 29,1% в январе-июне 2016 года. Такую динамику главным объясняет объясняет рост цен на газ..

Подорожали на 6% контракты на замороженный концентрат апельсинового сока с поставкой в ноябре на бирже ICE Futures. Трейдеры опасаются угрозы урагана во Флориде, занимающей второе место в мире после Бразилии по производству апельсинов.

720 тыс. кв. км составит площадь особо охраняемой природной зоны вокруг острова Пасхи, которая станет самой большой в Латинской Америке. На ней будут, в частности, запрещены любые виды рыболовства, кроме традиционных местных способов.

Двух граждан РФ суд в Черногории назвал главными организаторами планировавшегося переворота в стране.перед судом предстали 14 человек, но россиян судят заочно.

С 1,9 до 2,2% улучшил оценку роста ВВП еврозоны Европейский центробанк. Ожидаемый показатель – лучший с 2007 года.Базовая инфляция в регионе несколько ускорилась, рост занятости поддерживает потребление в частном секторе и рост цен, в среднесрочной перспективе инфляция будет постепенно усиливаться до целевых 2%.

719 млн тонн могут составить мировые запасы зерновых к концу нынешнего сезона. Это рекордно высокий уровень, в результате Индекс продовольственных цен за август снизился на 1,3%, сообщили в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Источник: segodnya.ua