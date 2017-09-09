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В ЕГИПТЕ АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ГРОБНИЦУ ВОЗРАСТОМ 3,5 ТЫС. ЛЕТ
В Египте археологи обнаружили гробницу, принадлежащую, как предполагается, ювелиру фараонов, который жил более 3500 лет тому назад.
Соответствующее заявление власти страны обнародовали в субботу, 9 сентября, сообщает Associated Pressсо ссылкой на министерство по делам древностей Египта.
Гробница была обнаружена на западном берегу Нила в районе Луксора, в месте погребения представителей знати.
В гробнице археологи нашли саркофаги с мумиями, погребальную маску, керамику, статуэтки и другие артефакты.
Также была обнаружена статуя ювелира и его жены.
Внутри гробницы было обнаружено помещение с мумиями египтян, проживавших позднее, чем хозяин гробницы - в период XXI (примерно XI - X века до н.э.) и XXII (примерно X - VIII вв. до н.э.) династий.
Ученые уверены, что это открытие позволит расширить знания об эпохе Древнего Египта, а также позволит в ближайшее время сделать другие интересные открытия.
Теги: Донбасс, Египет, археология, гробница
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