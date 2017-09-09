В ЕГИПТЕ АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ГРОБНИЦУ ВОЗРАСТОМ 3,5 ТЫС. ЛЕТ

09.09.2017 18:51

В Египте археологи обнаружили гробницу, принадлежащую, как предполагается, ювелиру фараонов, который жил более 3500 лет тому назад.

Соответствующее заявление власти страны обнародовали в субботу, 9 сентября, сообщает Associated Pressсо ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

Гробница была обнаружена на западном берегу Нила в районе Луксора, в месте погребения представителей знати.

В гробнице археологи нашли саркофаги с мумиями, погребальную маску, керамику, статуэтки и другие артефакты.

Также была обнаружена статуя ювелира и его жены.

Внутри гробницы было обнаружено помещение с мумиями египтян, проживавших позднее, чем хозяин гробницы - в период XXI (примерно XI - X века до н.э.) и XXII (примерно X - VIII вв. до н.э.) династий.

Ученые уверены, что это открытие позволит расширить знания об эпохе Древнего Египта, а также позволит в ближайшее время сделать другие интересные открытия.