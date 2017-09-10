На виборах у Москві кандидат у депутати покусав членів ДВК

10.09.2017 22:07

Один з кандидатів в муніципальні депутати в Москві від партії "Яблуко" покусав членів дільничної виборчої комісії (ДВК). Через це його силоміць вивели з виборчої дільниці. Про це повідомив голова Мосміськвиборчкому Валентин Горбунов, передає ТАСС.

"Перший випадок [порушень на виборах] пов'язаний з порушенням громадського порядку. В Дорогомілова на ділянці 2559 виведений силами співробітників кандидат від "Яблука". Він напав на членів ДВК, наніс побої і покусав. Правоохоронні органи займаються [цим випадком]", - сказав Горбунов.

Зазначимо, сьогодні в Росії проводять вибори різних рівнів у 82 з 85 регіонів Росії. При цьому вибори так званого губернатора окупанти проводять і в Криму.

Источник: unian.ua