- На виборах у Москві кандидат у депутати покусав членів ДВК 22:07
- В России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата21:06
- В Дубае появилась пальма, заряжающая смартфоны19:48
- Корея может инвестировать в развитие украинской солнечной энергетики19:05
- Осужденный в США сын депутата Госдумы РФ признался в обналичивании 2 млн долларов16:27
- Известный кыргызский преступник делает «военную карьеру» в рядах «ЛНР» 15:27
- Украина вооружится дронами-«камикадзе»15:09
- Сенат США хоче збільшити військове фінансування для України 13:08
- Отправляясь на работу в РФ, украинцы могут оказаться за решеткой12:07
- Немецкий адвокат заподозрил Меркель в злоупотреблении служебным положением канцлера11:05
Немецкий адвокат заподозрил Меркель в злоупотреблении служебным положением канцлера
Немецкий адвокат, проживающий в городе Берлине, обратился в органы юстиции с требованием проверить деятельность федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая, как он считает, злоупотребляет своим служебным положением, чтобы получить личную выгоду. Юрист требует дать правовую оценку перелётам Меркель, которые рейхсканцлер осуществляет во время своей предвыборной кампании.
Как сообщает еженедельное издание Der Spiegel, суть претензии заключается в том, что председатель правительства Германии платит за услуги авиации примерно 500 евро за человека, а в случае, если бы она оплачивала перелёты, не используя свой статус, то сумма бы составила от 18 тысяч до 30 тысяч евро.
Отмечается, что Меркель совершила более 50 перелётов с одного предвыборного мероприятия на другое на самолётах немецкой военной авиации.
Источник: politexpert.net
Теги: Донбасс, адвокат, Меркель, самолеты
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- На виборах у Москві кандидат у депутати покусав членів ДВК 22:07
- НА GOOGLE PLAY ВИЙШЛА МОБІЛЬНА ГРА ПРО БІЙКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ21:49
- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- В России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата21:06
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- В Дубае появилась пальма, заряжающая смартфоны19:48
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ: КАК ПРОСЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ ОСЕНЬЮ, КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ?12:10
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?11:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”