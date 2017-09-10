Немецкий адвокат заподозрил Меркель в злоупотреблении служебным положением канцлера

10.09.2017 11:05

Немецкий адвокат, проживающий в городе Берлине, обратился в органы юстиции с требованием проверить деятельность федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая, как он считает, злоупотребляет своим служебным положением, чтобы получить личную выгоду. Юрист требует дать правовую оценку перелётам Меркель, которые рейхсканцлер осуществляет во время своей предвыборной кампании.

Как сообщает еженедельное издание Der Spiegel, суть претензии заключается в том, что председатель правительства Германии платит за услуги авиации примерно 500 евро за человека, а в случае, если бы она оплачивала перелёты, не используя свой статус, то сумма бы составила от 18 тысяч до 30 тысяч евро.

Отмечается, что Меркель совершила более 50 перелётов с одного предвыборного мероприятия на другое на самолётах немецкой военной авиации.

Источник: politexpert.net