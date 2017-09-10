Осужденный в США сын депутата Госдумы РФ признался в обналичивании 2 млн долларов

10.09.2017 16:27

33-летний гражданин России Роман Селезнев, получивший 27 лет тюрьмы в США по обвинениям в кибермошенничестве, признал свою вину по двум новым эпизодам дела.

Как пишет Regnum со ссылкой на американский Минюст, россиянин признал свое участие в сговоре с целью взлома и кражи банковских данных у процессинговой компании RBS Worldpay в 2008 году. По версии следствия, завладев сведениями банковских карт, Роман Селезнев вместе с "хорошо подготовленной командой хакеров" похитил более 2 млн долларов из банкоматов во всем мире.

Обвинения по этому делу были предъявлены в общей сложности 14 фигурантам, в том числе троим гражданам России, а также гражданам Эстонии, Молдавии, Украины, Нигерии и США.

Роман Селезнев приходится сыном депутату Госдумы РФ от ЛДПР Валерию Селезневу. Его арестовали агенты Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году, после чего вывезли в США. Российский МИД назвал задержание и арест Селезнева похищением и нарушением норм международного права, но США отказались его выдавать.

Источник: segodnya.ua