В России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата

10.09.2017 21:06

Чемпион мира по кикбоксингу Игорь Мамонтов вместе с другом Евгением Кауровым напали на отдыхавших в подмосковном пансионате. Мужчины избили нескольких постояльцев – четверо людей оказались в больнице.

Прибывший на место происшествия наряд забрал Мамонтова и Каурова в полицейский участок, но и там мужчины не успокоились. Они угрожали потерпевшим и сотрудникам полиции расправой, после чего разгромили участок. Справился со спортсменом лишь наряд ОМОН.

Игорь Мамонтов и Евгений Кауровым задержаны и находятся в полицейском участке.

Источник: segodnya.ua