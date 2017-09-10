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Житель Новозеландии создал 3D-копию своей дочери
За анимационным телом девочки скрывается подробная карта человеческого мозга.
Новозеландский программист Марк Сагар создал 3D-модель собственной дочери, которая может реагировать на запросы людей и даже играть на виртуальном фортепиано, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Сагар, который начинал карьеру с моделирования частей тела в медицинских целях, а позже преуспел в CGI-графике для таких фильмов, как "Кинг-Конг" и "Аватар", теперь пытается "очеловечить" искусственный интеллект.
"С тех пор, как мне было 20 с чем-то лет, я постоянно думал о том, может ли компьютер стать более умным, может ли заполучить сознание. Мы хотим построить систему, которая не только учится для себя, но которая мотивирована учиться и взаимодействовать с миром. Поэтому я поставил эту сумасшедшую задачу - попытаться построить компьютерную модель человеческого сознания", - рассказал он.
Именно эта идея легла в основу проекта BabyX, для создания которого Сагар использовал фотографии собственной 18-месячной дочери на тот момент. На ранних стадиях проекта виртуальный ребенок, существующий только в компьютере, уже мог реагировать на действия людей, находящихся рядом.
Ребенку показывали карточки с простыми словами вроде "яблоко" или "мяч", и если девочка отвечала правильно, и ее хвалили, она радовалась, если ошибалась, и ее ругали, она расстраивалась.
С тех пор Сагар усовершенствовал свою модель: теперь она представляет собой не просто "плавающую голову", а полноценное тело, сидящее в кресле, и умеет играть на фортепиано. Причем, если ей становится скучно, она прекращает играть.
Издание отмечает, что за анимационным телом девочки скрывается подробная карта человеческого мозга. Сагар может одним нажатием мышки убрать ее лицо и показать, как на те же запросы реагируют ее "нейроны".
Кроме того, он может вводить ей дозы виртуального серотонина, окситоцина и других химических веществ, активизируя виртуальные нейрорецепторы.
"Вы можете в реальном времени смотреть на то, как виртуальный мозг BabyX выпускает виртуальный допамин, освещая определенные участки мозга и стимулируя появление улыбки на ее лице", - пишет Bloomberg Business Week.
Марк Сагар сумел поставить свои идеи на коммерческие рельсы: он основал компанию Soul Machines, которая уже создала робота-ассистента по имени Надя. Голос для нее в течение 15 часов записывала актриса Кейт Бланшетт. Компания Сагара разработала робота по заказу Национального агентства страхования по инвалидности, которое планирует использовать его для онлайн-помощи более 500 тысячам людей с ограниченными возможностями.
Источник: hronika.info
Теги: Донбасс, Новая Зеландия, дочь, копия
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