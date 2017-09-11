Германия в скандале: утечка информации подмяла репутацию лидера AfD

11.09.2017 15:48

Алис Вайдель, которая вместе с Александером Гауландом возглавляет предвыборный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", оказалась в центре скандала из-за утечки электронных писем с пренебрежительными высказываниями о мигрантах и правительство Германии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источник.

В одном из таких писем 2013 года, опубликованном немецким изданием Welt, Вайдель назвала мигрантов "инопланетянами" и "нелюдьми". Она также призвала к сохранению "генетического единства" и предостерегла против "самоубийства из-за растворения нашей культуры".

Сообщается, что адвокаты Вайдель отрицают, что она является автором электронного письма, говоря: "Этот текст не был написан нашей клиенткой. Было бы ошибочным и незаконным публично заявить или предположить, что она написала это".

Кроме того, в одном из писем Вайдель назвала федеральное правительство канцлера Германии Ангелы Меркель "свиньями и марионетка", которые позволили стране "наполниться иностранными гражданами", сообщает The Times.

"Эти свиньи - не что иное, как марионетки держав-победительниц во Второй мировой войне", - написала она.

Напомним, Александер Гауланд, который вместе с Алис Вайдель возглавляет предвыборный список AfD, заявил, что несмотря на санкции, Россия никогда не отдаст Украине Крым.

Согласно недавним опросам, около 9% избирателей намерены поддержать AfD на парламентских выборах, которые пройдут 24 сентября.

Источник: http://from-ua.com