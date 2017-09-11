Ураган «Ирма» затопил Майами, спасатели эвакуируют 6,3 миллиона жителей Флориды

11.09.2017 10:12

Некоторые районы города Майами в штате Флорида оказались затопленными в результате удара урагана "Ирма". Об этом сообщает ВВС, передает УП.

В настоящее время ураган достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения.

К 22:00 по Гринвичу категория урагана была понижена до второй. Скорость ветра снизилась до 175 км в час.

Агентство Reuters сообщает, что во Флориде из-за урагана было обесточено более 3 миллионов домов и предприятий.

Ранее власти штата распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

Источник: http://from-ua.com