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Россия провела испытания межконтинентальной ракеты

12.09.2017 21:14
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Россия провела испытания межконтинентальной ракеты

Россия провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "РС-24 Ярс". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, передает 112.ua.

Сообщается, что запуск был осуществлен с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

"Основная цель пуска – подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", – говорится в сообщении российского военного ведомства.

"PC-24 Ярс" – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. В перспективе "Ярсы" должны заменить МБР PC-18 и РС-20 и вместе с "Тополь-М" составить основу российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).



Теги: Донбасс, Российская Федерация, испытания, межконтинентальная баллистическая ракета, Минобороны
 
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