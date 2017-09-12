Россияне в панике: в 12 городах РФ силовики массово эвакуируют вузы, школы и торговые центры

12.09.2017 15:10

В 12 городах России с утра массово эвакуируют школы, вокзалы и другие административные здания. Полиция получает большое количество сообщений о заложеных внутри зданий взрывных устройствах. На данный момент от “минирования” пострадали жители Перми, Владивостока, Красноярска, Брянска, Екатеринбурга, Новосибирска, Магадана, Уфы, Омска, Челябинска и Ставрополя, передает “Диалог.UA”.

Так, по данным российских СМИ, в Перми аноним сообщил о взрывчатке в семи городских школах. Силовики эвакуировали 5706 человек. Оперативные службы проводят обследование зданий. Занятия в учебных заведениях отменили. В общей сложности здесь “заминировали” 78 объектов.

В Приморье бомбы искали в крупных торговых центрах, вузах и местах большого скопления людей. В Омске также искали взрывчатку, однако опасных предметов не обнаружили.

В Екатеринбурге после звонка анонима эвакуировали торговый центр, здание Южного автовокзала и деловой центр. Так же, как и в других областях, здесь бомб внутри помещений не обнаружили.

Эвакуация также произошла в торговых центрах, автовокзалах и учебных заведениях Красноярска, Челябинска, Ставрополя, Уфы, Брянска и Магадана.

В соцсетях жители возмущены шуткой неизвестных и надеются, что в скором времени все офисы, вокзалы и торговые центры начнут работать в штатном режиме.

Напомним, 9 сентября стало известно о минировании площади Свободы в Харькове. Ранее в Одессе силовикам сообщили о минировании нескольких объектов.