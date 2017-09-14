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Российского двойника Ди Каприо покусал наркоман

14.09.2017 16:45
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Российского двойника Ди Каприо покусал наркоман

Житель Подольска Роман Бурцев, ставший известным из-за своего сходства с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, пострадал во время задержания преступника-наркомана. Об этом Бурцев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», передает m.tvzvezda.ru.

Житель Подольска Роман Бурцев, ставший известным из-за своего сходства с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, пострадал во время задержания преступника-наркомана. Об этом Бурцев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Хотел просто зайти в магазин автозапчастей. В результате пришлось ловить наркомана с ломкой, который потом через окно проник в поликлинику. Скорая, полиция, охрана и я. Он кусался. Последствия на фото», – написал Бурцев.

Он также опубликовал фото с последствиями укусов. Роман Бурцев известен как российский двойник Ди Каприо. Мужчина прославился в начале 2016 года, когда о нем написали СМИ. Бурцев имеет три образования и работает старшим экспертом по системе-112. 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, укус, наркомания
 
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