Сразу 17 стран потребовали отстранить Россию от Олимпиады-2018

14.09.2017 19:40

Национальные антидопинговые организации (NADO) семнадцати стран не хотят видеть сборную России на Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее.

Они потребовали, чтобы РФ отстранили от участия в зимних Играх в Пхенчхане, передает ВВС.

За пять месяцев до начала Олимпиады-2018 участники NADO выпустили совместное заявление, согласно которому "отказ МОК привлечь Россию к ответственности за один из самых больших скандалов в истории спорта... ставит под удар чистых спортсменов и будущее олимпийского движения".

Антидопинговые организации (в том числе из Британии и США) считают, что Россия должна быть наказана "за доказанные нарушения на Играх-2014 в Сочи и продолжающуюся неспособность выполнить обязательства по чистому спорту".

Они также заявили о "серьезных сомнениях" в том, что игры в Пхенчхане будут чистыми, из-за "незавершенного расследования о применении допинга российскими атлетами на Олимпиаде 2014 года в Сочи и данных о некорректном тестировании российских атлетов за последние четыре года".

Источник: https://from-ua.com