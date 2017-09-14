В Техасе обнаружили загадочное существо с острыми зубами и без глаз

14.09.2017 14:05

Предполагается, что неизвестное животное является рыбой.



Биолог Прити Десай разместила в Twitter фото загадочного животного с острыми зубами и без глаз, которое обнаружили на пляже в штате Техас после урагана Харви, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.



"OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас", − написала Десай.



В комментариях пришли к мнению, что находка является рыбой, вероятно, каким-то особым видом угрей.