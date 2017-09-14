Вертолет президента убил руководителя аэропорта

14.09.2017 19:11

В Таджикистане произошла нелепая трагедия с участием вертолета президента республики Эмомали Рахмона.

Мужчину сдуло потоком воздуха, в результате чего он получил смертельную травму, пишет mk.ru.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во время визита Рахмона в село Яхчи Сор Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

Поток воздуха от лопастей президентского вертолета сдул начальника аэропорта города Хорог Дилдора Максудшоева.

В результате во время падения мужчина ударился головой о камень. По дороге в Дарвазскую районную больницу он скончался.Отмечается, что начальник аэропорта был в числе встречающих президента чиновников.

Источник: https://from-ua.com