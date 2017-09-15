«Это был не я». Сенатору пришлось оправдываться за лайк под порнороликом в Twitter

15.09.2017 07:43

Лайк в Twitter-аккаунте Сенатора-республиканца от штата Техас и экс-кандидата в президенты США Теда Круза вызвал скандал. Пользователи заметили, что с его учетной записи поставили лайк двухминутному порноролику. Об этом сообщает New York Daily News.

Новость об этом быстро распространилась в американских соцсетях и СМИ. Лайк быстро удалили, но к сенатору остались вопросы. Круз пытался оправдаться фразой «Это был не я» в интервью телеканалу CNN, добавив, что произошла ошибка.

Сенатор сказал, что лайк ролику сомнительного содержания оставил его подчиненный, который занимается его аккаунтом в Твиттере. Сотрудник уже идентифицирован, но имя не было озвучено. «Я вас уверяю, что он чувствует себя ужасно», — сказал сенатор. Также сенатор заметил, что если бы он знал, что тренды так быстро разлетаются в сети, то сделал бы что-то подобное во время республиканского праймериз в Индиане.

Источник: journalist.today