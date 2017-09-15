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В Великобритании умер самый старый кот в мире

15.09.2017 10:20
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В Великобритании умер самый старый кот в мире

В Великобритании умер самый старый кот планеты по имени Натмег. Ему было 32 года (или 144 года по "человеческому счету"), передает телеканал 112 Украина.
Отмечается, что долгожитель испытывал проблемы с дыханием, а смерть наступила в результате сердечной недостаточности.
Его хозяева, Лиз и Ян Финлей, нашли его в своем саду в 1990 году. Они отвезли животное к ветеринару, который определил, что коту пять лет. С тех пор Натмег жил с семьей. Хозяева признаются, что шокированы и опустошены после смерти любимца.
Обычно домашние кошки живут около 15 лет. Самым старым котом, когда-либо попадавшим в людские рейтинги, признан Крим Пафф, проживший 38 лет и 3 дня. Он родился 3 августа 1967 года и умер 6 августа 2005 года. Этот кот жил в американском Остине, штат Техас, вместе со своим хозяином Джейком Перри.



Теги: Великобритания, долгожитель, кот
 
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