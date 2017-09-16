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Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
Ученые связывают это явление с новым климатическим циклом.
Метеорологи прогнозируют в 2017-18 годах одну из самых суровых зим за последние 100 лет, при этом самые сильные холода ожидают жителей Европы.
Синоптики отмечают, что морозы будут также и очень затяжными. Ученые связывают это явление с новым климатическим циклом.
Они В Европе будет очень снежно, а в ряде стран температура опустится до -30. По информации Exacta Weather в Ирландии первый снег и заморозки прогнозируют уже в октябре.
Британский климатолог Джеймс Мэдден заявил, что ожидается что-то вроде минимума Маундера - периода долговременного уменьшения количества солнечных пятен примерно с 1645 по 1715 годы, который совпал с так называемым малым ледниковым периодом.
В частности в зиму 1708-09 годов в Европе почва промерзла более чем на метр; моря, озера и реки замерзли; на полях вымерз весь урожай, мороз уничтожил оливковые деревья и виноградники, а в реках и озерах замерзла рыба.
В свою очередь украинский народный синоптик Владимир Деркача, прогнозирует, что самые холодные дни наступят уже после 1 января 2018 года.
Как известно, ранее в НАСА заявили, что на Солнце прекратились вспышки, а это значит, что снизилась активности светила. В итоге к 2030-2040 году на Земле может наступить пятый ледниковый период.
Источник: comments.ua
Теги: Донбасс, Европа, зима, климат
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