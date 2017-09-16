Умерла старейшая жительница Земли

16.09.2017 17:16

На момент смерти ей было 117 лет.

На Ямайке умерла старейшая жительница Земли Вайолет Мосс-Браун. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесса.

«Госпожа Вайолет Мосс-Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойся с миром Мосс-Браун», - сказано в сообщении.

Отмечается, что она с апреля этого года считалась старейшим верифицированным жителем Земли, а также первым верифицированным долгожителем Ямайки.

Кроме того, она входила в пятерку старейших, когда-либо живших людей.

Источник: comments.ua