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В Москве майор полиции зверски избил официантку
Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении офицера полиции Романа Пекишева, возглавляющего отдел организации охранно-конвойной службы Управления охраны общественного порядка ГУ МВД Москвы. Высокопоставленного стража порядка подозревают в нападении на официантку ресторана. Капитан полиции избивал девушку руками и ногами на глазах у своей подруги.
Инцидент произошел в ночь на 10 сентября в Москве, сообщает Украина криминальная.
Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении офицера полиции Романа Пекишева, возглавляющего отдел организации охранно-конвойной службы Управления охраны общественного порядка ГУ МВД Москвы.
По предварительным данным, отдыхавшему в ресторане Роману Пекишеву не понравилась одна из официанток. Личная неприязнь и стала причиной для нападения.
Пекишев, который является кандидатом в мастера спорта по боксу, наносил потерпевшей "точные удары по почкам и в голову", утверждает Hue. Затем офицер повалил молодую женщину на пол и ударил ногой по лицу.
Подруга полицейского стояла рядом и спокойно курила, пока избитая официантка лежала у ее ног. Затем спутница Пекишева выбросила бычок, и стала помогать ему в расправе.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Майору грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.
В настоящее время Пекишев отстранен от исполнения обязанностей главного конвоира Москвы. Он также будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, заявили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Теги: Донбасс, Москва, убийство, полиция
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