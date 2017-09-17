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155-килограммовая модель написала книгу о нелегком пути к успеху

17.09.2017 21:05
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155-килограммовая модель написала книгу о нелегком пути к успеху

Модель Инстаграм Тесс Холлидей доказал, что красивые женщины могут быть еще и умными. На днях она презентовала книгу собственного написания о нелегком пути к вершине успеха, передает Joinfo.ua.

Тем, кто пришел на презентацию книги, было на что посмотреть. Тесс, ничуть не стесняясь своих пышных форм, облачилась в достаточно откровенный наряд. Пышечка надела черный топ и прозрачную юбку, которая практически не скрывала огромные бедра девушки, объем которых составляет 130 сантиметров, разукрашенные татуировками.

Быть толстой — тоже искусство. Книга Холлидей называется «The not so subtle art of being a fat girl» (Не такое уж тонкое искусство быть толстой девушкой).

На ее страницах модель рассказала о том, каким тяжелым был ее путь к успеху, и что даже сейчас она постоянно сталкивается с завистью и ненавистью из-за своей внешности.

Несмотря на достаточно специфические формы своего тела, Тесс никогда не знала недостатка в мужском внимании, о чем не раз говорила в своих интервью.

Источник:  Новости Ю



Теги: Донбасс, книга, модель, успех
 
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