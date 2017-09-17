Россия и Китай готовят крупные маневры военных

17.09.2017 19:07

Россия и Китай готовят совместные военные учения «Морское взаимодействие-2017», в которых будут задействованы боевые корабли и авиация двух стран.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ Владимир Матвеев, передает РИА Новости.

Учения пройдут с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота России.

«Во время проведения морской фазы от российской стороны будут задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный», спасательное судно «Игорь Белоусов» со спасательным глубоководным аппаратом «АС-40» на борту и ракетный катер «Р-11», - отметил Матвеев.

В свою очередь, Китаем будут задействованы эсминец «Ши Цзячжуан», сторожевой корабль «Да Цин», корабль комплексного снабжения «Дун Пинху», спасательное судно проекта 926 «Чандао» со спасательным глубоководным аппаратом «Элар-7».

Другие корабли будут обеспечивать учения.

В ходе маневров флот будет отрабатывать взаимодействие с авиацией.