У США на вулицю вилилася кров: у бюро ритуальних послуг була несправність обладнання

17.09.2017 21:43

Суміш протягом 20 хвилин витікала з резервуару.

На вулиці міста Батон-Руж американського штату Луїзіана вилилася суміш крові та бальзамуючих речовин. Це сталося через несправність обладнання агентства ритуальних послуг. Про це повідомляє Daily Mail.

Суміш протягом 20 хвилин витікала з резервуару, куди зливають кров та надлишки формальдегіду про обробці тіл.

Очевидці інциденту кажуть, що першим враженням було, ніби кров просочується з-під землі.

Наразі на вулиці міста все прибрали. Влада перевіряє, чи цей витік не завдав збитків екології. Посадовці кажуть, що кров не потрапила до міської системи каналізації, оскільки витік стався на приватній території.

Зазначається, що це похоронне бюро не мало дозволу на роботу від департаменту екології. Наразі не відомо, які будуть наслідки для власників цього підприємства.

Источник: glavcom.ua