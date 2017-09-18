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Еще один странный тренд: маникюр с автопортретом

18.09.2017 22:48
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Еще один странный тренд: маникюр с автопортретом

Делать селфи можно прямо на ногтях

Реалистичные изображения на ногтях  это невероятно впечатляющий, но в тоже же время довольно странный тренд.

Художница Дейн Юн кропотливо рисует миниатюрные автопортреты на каждом из своих десяти ногтей, придавая им разные выражения лица. Девушке удалось вывести причудливый маникюр на совершенно новый уровень, приклеив пряди волос к кутикуле, чтобы те напоминали ее собственные длинные локоны.

И хотя Юн первой начала надевать парики на пальцы, она далеко не единственный мастер, который рисует лица на ногтях – она просто делает это наиболее правдоподобно.

Вполне возможно, что скоро станет модным наносить на ногти изображения усов и бород.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, ногти, маникюр
 
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