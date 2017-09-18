В России раскрыли итоги встречи Тиллерсона и Лаврова в кулуарах ООН

18.09.2017 13:00

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Reuters, передает Обозреватель.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве не раскрыли информации о том, какие темы будут обсуждать дипломаты.

Однако журналисты отмечают, что среди возможных тем, которые затронут Тиллерсон и Лавров, будет ядерная сделка с Ираном 2015 года, война в Сирии, а также ракетная программа Северной Кореи.

В то же время представители российской стороны указывают, что госсекретарь США и глава МИД РФ также могут обсудить ситуацию на Донбассе и возможность направления в регион миротворцев ООН.

По итогам встречи Тиллерсона и Лаврова представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стороны обсудили ряд вопросов, в том числе и ход реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, передает "Интерфакс".

"Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей", – резюмировала Захарова.

Источник: https://from-ua.com