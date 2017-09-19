Экономические успехи "сверхдержавы": российский Центробанк впервые с 1999 года начал работать в убыток

19.09.2017 22:21

Несмотря на бахвальство Кремля, экономика России продолжает стремительно катиться в пропасть. Впервые за последние 18 лет российский Центральный банк остался без прибыли. Такое положение вещей продлится по меньшей мере 3 ближайших года. Об этом сообщает "Диалог.ua".

За последний год доход Банка России рухнул почти в 3 раза: со 112,5 миллиардов рублей до 43,7 миллиардов рублей. А в следующие годы вообще никакой прибыли не предвидится. Российские власти официально признали банкротство главной финансовой структуры страны, не предусмотрев получение никаких поступлений в федеральный бюджет от нее на 2018 – 2020 годы.

Примечательно, что в последний раз такая сложная ситуация была в "лихих 90-х". Начиная с 1999 года Банк России стабильно приносил доход, отдавая в бюджет 90% прибыли. Однако "феерическая" внутренняя и внешняя политика Кремля принесла свои плоды.