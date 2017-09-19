На учениях "Запад-2017" российский вертолет нанес ракетный удар по гражданским. ВИДЕО

19.09.2017 12:51

На российско-белорусских учениях "Запад-2017" вертолет Ка-52 непроизвольно выстрелил ракетами по зрителям, в результате чего двое человек получили тяжелые ранения и две машины было взорвано. Об этом сообщают российские СМИ, цитируя неназванного источника, передает apostrophe.ua.

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале", - сообщил источник.

Отмечается, что раненые, скорее всего, были журналистами.