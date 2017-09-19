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В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди
19.09.2017 18:39
У Путина армия двойников, благодаря которым он выдерживает свой президентский график. Таких людей несколько десятков. В основном это военные, внешне очень схожие на Путина. Российский политолог Станислав Белковский рассказал об этом в интервью "Гордон", сообщает "Диалог.UA".
"Наверное, есть, да. Путин же не двужильный, как можно объехать все эти Усть-Урюпински, в которых, по версии федеральных телеканалов, он каждый день бывает", - ответил политолог на вопрос наличия двойников у российского президента.
Кроме двойников, Кремль широко использует и систему "консервов", когда какой-нибудь визит Путина в регионы состоялся, к примеру, три года назад, а пропагандисты выдают отснятое ранее видео за свежее, как Путин побывал там вчера или сегодня.
Теги: Донбасс, президент, Путин, Российская Федерация, график, двойник
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