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"Газпром" увеличивает финансирование турецкого газопровода в обход Украины
ПАО "Газпром" намерен дополнительно направить около 50 млрд рублей (около $860 млн) на финансирование строительства газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает "economy.apostrophe.ua" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По сведениям собеседников агентства, речь идет о финансовых вложениях в South Stream Transport B.V. – оператора строительства морского участка трубопровода.
Изначально в бюджет на 2017 год закладывались инвестиции по данной статье на уровне 41,92 млрд рублей.
В целом начиная с 2012 года расходы "Газпрома" на строительство обходного газового маршрута, включая проект "Южный поток", проектная и контрактная база которого используется на "Турецком потоке", составили более 340 млрд рублей ($5,85 млрд).
Проект "Турецкий поток" был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока", который заблокировал ЕС. Газопровод должен быть проложен по дну Черного моря из России к побережью Турции. Морской участок составит около 920 км, сухопутный – порядка 200 км.
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода. Одна из них должна обеспечить потребности в газе Турции, по второй газ планируется поставлять в Европу. На использование "Турецкого потока" для поставок газа в Европу должен дать согласие ЕС.
Ранее российские СМИ сообщили о тайном строительстве Россией второй ветки "Турецкого потока".
Теги: Донбасс, Газпром, Европейский союз, Российская Федерация, Турция, газопровод
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