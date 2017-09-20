"Газпром" увеличивает финансирование турецкого газопровода в обход Украины

20.09.2017 13:51

ПАО "Газпром" намерен дополнительно направить около 50 млрд рублей (около $860 млн) на финансирование строительства газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает "economy.apostrophe.ua" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По сведениям собеседников агентства, речь идет о финансовых вложениях в South Stream Transport B.V. – оператора строительства морского участка трубопровода.

Изначально в бюджет на 2017 год закладывались инвестиции по данной статье на уровне 41,92 млрд рублей.

В целом начиная с 2012 года расходы "Газпрома" на строительство обходного газового маршрута, включая проект "Южный поток", проектная и контрактная база которого используется на "Турецком потоке", составили более 340 млрд рублей ($5,85 млрд).

Проект "Турецкий поток" был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока", который заблокировал ЕС. Газопровод должен быть проложен по дну Черного моря из России к побережью Турции. Морской участок составит около 920 км, сухопутный – порядка 200 км.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода. Одна из них должна обеспечить потребности в газе Турции, по второй газ планируется поставлять в Европу. На использование "Турецкого потока" для поставок газа в Европу должен дать согласие ЕС.

Ранее российские СМИ сообщили о тайном строительстве Россией второй ветки "Турецкого потока".