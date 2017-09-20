Путин начал действовать: российский президент подготовил коварный план по смене руководства в Беларуси - глава Сил обороны Эстонии Рихо Террас рассказал о грядущей военной операции Кремля

20.09.2017 13:11

Россия планирует полномасштабное вторжение на белорусские территории. Об этом сообщает "Украинская служба новостей - 1492", ссылаясь на слова главы Сил обороны Эстонии Рихо Терраса.

По его словам, Москва вынашивает эту идею с 2014 года и готова без промедления воплотить ее в жизнь в случае смены руководства в Беларуси, неугодного кремлевской верхушке. Кроме того, он считает, что задача учений "Запад - 2017" и других совместных военных маневров объединить белорусские Вооруженные силы с российскими. Кроме того, Терраса настораживает то, что основной состав военных РФ, заявленный на учениях, гораздо превышает официальные данные Кремля.

Напомним, ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что российская армия планирует применить ядерное оружие в ходе военных учений "Запад - 2017".