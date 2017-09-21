Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Актера Джуда Лоу приняли за преступника

21.09.2017 21:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Актера Джуда Лоу приняли за преступника

Сотрудники охраны не узнали знаменитого актера

Многие звезды мечтают о том, чтобы их на какое-то время перестали узнавать окружающие, чтобы они могли пожить обычной жизнью. Радости такой жизни на днях вкусил Джуд Лоу, которого приняли за преступника, не узнав в кинотеатре.

Контролер кинотеатра в британском городе Бат получил распоряжение следить за "подозрительным человеком в черном", которым оказался Лоу. Видимо, сотрудники охраны не узнали знаменитого актера и приняли его желание остаться неопознанным за преступный мандраж. Но молодой человек узнал в "преступнике" Джуда Лоу и после сеанса подошел к нему пообщаться.

"Мы поговорили о фильме "Детройт", который он и посмотрел. Он ему очень понравился. Но после этого Джуд извинился и сказал, что ему пора бежать", – рассказал контролер кинотеатра Коннор Уолтер.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Голливуд, актер, преступник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх