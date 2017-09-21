Умер легендарный боксер

21.09.2017 08:10

На 97-м году жизни скончался Джейк Ламотта по прозвищу Бешеный Бык — один из лучших боксёров 1940–1950-х годов.

Причиной смерти стала долгая болезнь пневмонией.

Ламотта считался одним из самых бескомпромиссных и жёстких боксёров своего поколения, а его подбородок — одним из самых твёрдых за всю историю спорта. За 13 лет он провёл 106 боёв, то есть один бой в 45 дней.

В 1949–1951 годах он был чемпионом мира в среднем весе. Особенно выдающимся было его противостояние из шести боёв с Рэем Робинсоном. Последний состоялся в феврале 1951 года и был назван "Бойней в День святого Валентина". Ламотта получил множество рассечений и к 13-му раунду еле двигался по рингу. В итоге бой был остановлен судьёй.

Источник: https://from-ua.com