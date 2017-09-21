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ЗМІ: Кінець світу може настати 23 вересня

21.09.2017 20:50
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Судний день або кінець світу може настати значно швидше, ніж ми того сподівалися. Про це попереджають адепти апокаліпсису. Вони стверджують, що наприкінці вересня 2017 року наша Земля зіштовхнеться з іншою планетою. І недавні природні катастрофи – виразні знаки наближення судного дня, пише golos.te.ua.

Біблійні тексти, які, буцім, підтверджують давні передбачення кінця світу 23 вересня цього року, заінтригували багатьох людей в усьому світі, повідомляє The Sun.

Зокрема християнський нумеролог Девід Мід говорить, що вірші в Євангелії від Луки 21:25 до 26 говорять нам, що недавні події, такі як недавнє сонячне затемнення, побачене у США, і ураган Харві, є ознаками Апокаліпсису.

«25: Будуть знаки на сонці, місяць і зірки. На землі народи будуть в муках і подиві при реві і метанні моря. Люди будуть падати в непритомність від страху, побоюючись того, що гряде у світі, бо небесні тіла будуть вражені», – йдеться в уривку.

Дата 23 вересня була визначена через використанням кодів з Біблії, а також «маркера дати» в пірамідах Гізи в Єгипті.

Теорія Міда, яку більшість людей розглядає скептично, каже, що 23 вересня так звана Паннета X, також відома як Нібіру, пройде Землю, спричиняючи вулканічні виверження, цунамі і землетруси, повідомляє The Sun.

Але NASA заперечило такі прогнози, наполягаючи на тому, що теорія планети Х – всього лиш містифікація.

Ця теорія про те, коли відбудеться апокаліпсис, вперше згадувалась в 1976 році автором Захарією Сітчин в його книзі «12-я планета». Він вважав, що на планеті Х живуть стародавні інопланетяни, звані як аннунаками, які, як він стверджував, створили людську расу.

Натомість Мід написав книгу під назвою «Планета X – прибуття 2017 року», наполягаючи, що Нібіру впаде на Землю в жовтні, але потім переніс дату катастрофи на кілька тижнів.

Його теорія отримала імпульс в цьому році, коли NASA відкрило нову планету в Сонячній системі, яку назвали Планетою Nine.

Раніше Мід зазначив: «Дуже дивно, що і Великий Знак «Одкровення», і Велика Піраміда Гізи вказують нам на один точний момент часу – 20-23 вересня 2017 року».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, космос, планета, Земля, конец света
 
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