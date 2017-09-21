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ЗМІ: Кінець світу може настати 23 вересня
Судний день або кінець світу може настати значно швидше, ніж ми того сподівалися. Про це попереджають адепти апокаліпсису. Вони стверджують, що наприкінці вересня 2017 року наша Земля зіштовхнеться з іншою планетою. І недавні природні катастрофи – виразні знаки наближення судного дня, пише golos.te.ua.
Біблійні тексти, які, буцім, підтверджують давні передбачення кінця світу 23 вересня цього року, заінтригували багатьох людей в усьому світі, повідомляє The Sun.
Зокрема християнський нумеролог Девід Мід говорить, що вірші в Євангелії від Луки 21:25 до 26 говорять нам, що недавні події, такі як недавнє сонячне затемнення, побачене у США, і ураган Харві, є ознаками Апокаліпсису.
«25: Будуть знаки на сонці, місяць і зірки. На землі народи будуть в муках і подиві при реві і метанні моря. Люди будуть падати в непритомність від страху, побоюючись того, що гряде у світі, бо небесні тіла будуть вражені», – йдеться в уривку.
Дата 23 вересня була визначена через використанням кодів з Біблії, а також «маркера дати» в пірамідах Гізи в Єгипті.
Теорія Міда, яку більшість людей розглядає скептично, каже, що 23 вересня так звана Паннета X, також відома як Нібіру, пройде Землю, спричиняючи вулканічні виверження, цунамі і землетруси, повідомляє The Sun.
Але NASA заперечило такі прогнози, наполягаючи на тому, що теорія планети Х – всього лиш містифікація.
Ця теорія про те, коли відбудеться апокаліпсис, вперше згадувалась в 1976 році автором Захарією Сітчин в його книзі «12-я планета». Він вважав, що на планеті Х живуть стародавні інопланетяни, звані як аннунаками, які, як він стверджував, створили людську расу.
Натомість Мід написав книгу під назвою «Планета X – прибуття 2017 року», наполягаючи, що Нібіру впаде на Землю в жовтні, але потім переніс дату катастрофи на кілька тижнів.
Його теорія отримала імпульс в цьому році, коли NASA відкрило нову планету в Сонячній системі, яку назвали Планетою Nine.
Раніше Мід зазначив: «Дуже дивно, що і Великий Знак «Одкровення», і Велика Піраміда Гізи вказують нам на один точний момент часу – 20-23 вересня 2017 року».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, планета, Земля, конец света
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