Последние новости раздела
- В США студент-спелеолог просидел в пещере три дня без пищи и воды09:24
- Корейське диво й українське НЕ дивно08:43
- Почему в американской школе дети чувствуют себя счастливыми и готовы покорять мир: 10 причин08:08
- На Балі евакуювали 10 тис. людей через загрозу виверження вулкана22:21
- Фейк российских новостей: Трамп признал отделение Крыма и Донбасса от Украины19:47
- «Рюмка водки»: певец анонсировал открытие ресторана19:09
- Итальянскому каналу моды могут запретить трансляцию из-за карты Крыма18:26
- В КНДР произошло землетрясение возле ядерного полигона17:47
- СТАРУШКА ОТБИЛА У ГРАБИТЕЛЕЙ ПОХИЩЕННУЮ ГОЛОВУ БУДДЫ08:13
- В Польше украинец зарезал местного футболиста и пытался сбежать21:26
На Балі евакуювали 10 тис. людей через загрозу виверження вулкана
23.09.2017 22:21
У зв'язку з можливим виверженням вулкана Агунг на острові Балі влада оголосила масштабну евакуацію, а свої будинки покинули понад 10 тис. осіб, передає The Guardian.
Зазначається, що розпочалася евакуація населення в радіусі 9 км вулкана. Як заявили в індонезійському Національному агентстві з надзвичайних ситуацій, виверження вулкана "є неминучим", однак коли саме воно станеться, фахівці стверджувати не готові.
У відомстві заявили, що в населених пунктах поблизу вулкана не залишилося місцевого населення і туристів. Їх розмістили в родичів, у тимчасових притулках і спортзалах.
Останнє масштабне виверження вулкана Агунг було зафіксовано в 1963 році. Тоді загинула понад тисяча осіб.
Источник: day.kyiv.ua
Теги: Донбасс, вулкан, угроза, Бали
Читайте также:
- Агрессивный поклонник отомстил угоном
- Вспышка кори: украинский курорт под угрозой
- Российские кураторы выдвинули "руководству ДНР" ультиматум
- Маккейн назвал самую большую угрозу США
- Николай Азаров: "Не смейте угрожать моей семье!"
- "Там где мы преподавали, они даже не учились" - главарь боевиков Захарченко угрожает Киеву (ВИДЕО)
- Водительские права в Луганске: заоблачные цены и обучение по украинским правилам09:04
- КАНАЛЫ «ДНР» ПОКАЗАЛИ НЕВРЕДИМОГО «МИНИСТРА» ТИМОФЕЕВА. ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО СВЯЗАЛИ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ОВОЩЕЙ08:47
- Мариупольцы заложили капсулу под строительство нового православного храма 19:28
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
- В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел15:27
- Творческий бизнес: переселенка-рукодельница из Донецка открыла свой интернет-магазин14:47
- В Донецке взорвали "Ташкента"13:30
- Оккупанты применяют новую тактику на Донбассе13:26
- Пожежа на військовому складі: ДСНС проведе розмінування11:24
- Плотницкий готовится бежать: генерал АТО рассказал о будущем главаря "ЛНР"10:53
- В Харькове скромная глава полицейского распределителя для детей купила авто за 2,4 млн гривен11:28
- «Любить Украину можно и на русском языке», — Жадан 11:06
- Дитячий суїцид: хлопчик повісився на канаті10:48
- ЧТО МОГУТ РАССКАЗАТЬ НОГТИ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ10:23
- 130 лет назад появились первые грампластинки: путь от роскоши до роскоши10:09
- Как поддерживать здоровый вес? 7 эффективных стратегий09:55
- В Украине придумали новую причину для лишения водительских прав09:45
- В США студент-спелеолог просидел в пещере три дня без пищи и воды09:24
- Водительские права в Луганске: заоблачные цены и обучение по украинским правилам09:04
- КАНАЛЫ «ДНР» ПОКАЗАЛИ НЕВРЕДИМОГО «МИНИСТРА» ТИМОФЕЕВА. ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО СВЯЗАЛИ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ОВОЩЕЙ08:47
- ЧТО МОГУТ РАССКАЗАТЬ НОГТИ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ10:23
- 130 лет назад появились первые грампластинки: путь от роскоши до роскоши10:09
- Как поддерживать здоровый вес? 7 эффективных стратегий09:55
- Корейське диво й українське НЕ дивно08:43
- Нервы под контролем. 8 советов на случай, если вы о чём-то тревожитесь08:28
- Почему в американской школе дети чувствуют себя счастливыми и готовы покорять мир: 10 причин08:08
- В Швейцарии создали розовый шоколад20:46
- 7 способів позбавитися від нудоти18:49
- Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними17:30
- Кофейная гуща: чем она полезна для красоты и здоровья14:27
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- Лето не уходит: синоптик сообщила о серьезном потеплении в Украине
- Как восстановить социальные выплаты для ВПЛ